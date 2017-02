S.C.Mirandela carimba passaporte para o nacional de basquetebol em sub-14

Depois do título inter-distrital e do triunfo no play-off de apuramento para o campeonato regional, a formação sub-14 do S.C. Mirandela conseguiu, no passado fim-de-semana, o apuramento para o Campeonato Nacional de Basquetebol.

Recordamos que no play-off de apuramento para o regional a equipa treinada por Joaquim Pereira derrotou as formações de Braga e Viana do Castelo.

No passado sábado, os alvinegros venceram o Leça, quarto classificado da Associação de Basquetebol do Porto, por 50-51 e voltaram a triunfar no domingo, na segunda partida, por 57-38. Dois resultados que garantem a presença da jovem equipa mirandelense no Campeonato Nacional de Basquetebol em sub-14 masculinos.

Diogo Silva, Hugo Silva, Diogo Frutuoso, David Pereira, Gonçalo Araújo, José Ramires, André Melo, Tiago Melo, José Belchior, Rui Fontoura, Vítor Veloso, João Lameiras, André Paçó e Rui Cepeda são os atletas responsáveis pelo feito do S.C. Mirandela.