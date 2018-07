S.C.Mirandela garante André Pinto

André Pinto é a mais recente contratação do S.C.Mirandela para este defeso. O jogador, de 24 anos, chega bem referenciado e para reforçar o meio campo.

O médio fez todo o percurso no futebol no Vizela e na última época alinhou em 27 jogos no Campeonato de Portugal com a camisola do clube minhoto.

O plantel mirandelense conta agora com 19 jogadores. Mas, o plantel ainda não está fechado. Rui Borges, técnico alvinegro, pretende mais um médio e dois guarda-redes.

O S.C.Mirandela tem agendado para sábado o primeiro ensaio da pré-época, em casa, frente ao Chaves B.