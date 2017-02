S.C.Mirandela vence final de iniciados e Macedo triunfa em juniores

Alfândega da Fé acolheu a final do Torneio de Abertura de Iniciados e Juniores. Na primeira partida, de juniores, o C.A. Macedo de Cavaleiros levou de vencida o F.C. Vinhais por 2-3.

Os Macedenses apontaram os três golos na primeira metade através de Kevin e Zé Tó, que bisou, período em que foram superiores.

Quando se pensava que o resultado estava praticamente definido, o Vinhais reagiu, e bem, nos últimos 45 minutos apesar de estar a jogar só dez unidades, depois da expulsão do guarda-redes Diogo aos 16 minutos. Dispostos a inverter o resultado, os vinhaenses apontaram dois golos com a assinatura de Leonardo e Júnior e a reviravolta esteve à vista.

Com 2-3 no marcador, o Macedo conseguiu suster com muito custo as investidas do F.C. Vinhais e garantir a vitória.

Já em iniciados, o S.C. Mirandela conseguiu um triunfo por 2-0 frente à Escola Crescer. Diogo Simão foi o homem do jogo ao apontar os dois tentos dos alvinegros.

O goleador da equipa da cidade do Tua abriu o activo aos 33’ numa fase de maior ascendente do SCM.

No segundo tempo, a Escola Crescer equilibrou e conseguiu levar perigo à baliza do Mirandela. Mas, Diogo Simão estava inspirado e matou o jogo aos 70’ num remate forte de meia distância.

Apesar do resultado, Ricardo Chaves, técnico do SCM, não ficou totalmente satisfeito com a exibição dos seus jogadores. “Tivemos três minutos de qualidade, mas estamos contentes com esta vitória”.

Já o técnico da Escola Crescer aplaudiu a realização do Torneio de Abertura, que deu mais rotinas de jogo aos mais novos. “Começamos os treinos em Setembro e se não fosse este torneio não tínhamos competição. Foi uma boa iniciativa da A.F.Bragança”, disse Nuno Pereira.

Depois do torneio de abertura o distrital de iniciados tem pontapé de saída marcado para sábado.