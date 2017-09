“Se estou magoado? Muito, claro. Não o escondo”

André Irulegui é o assunto do momento do futebol distrital. Não por ser o jogador mais velho do campeonato, tem 51 anos, pois isso já todos sabem, mas pelo facto de deixar o Grupo Desportivo Mirandês, clube que representou durante 28 anos, ingressando no Vimioso.

O defesa central não esconde que foi convidado a sair do clube que ajudou a vencer três taças distritais. “Pelo que percebi não tenho o perfil pretendido pelo novo treinador. O presidente, João Castro, chamou-me e disse-me que o treinador não contava comigo”, contou.

Irulegui era um símbolo da formação mirandesa, capitão durante anos a fio, e, ainda agora, diz não compreender esta decisão do clube.