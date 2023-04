Segunda edição do IPB Futsal World Cup começa na terça-feira

Dezasseis equipas entram em campo a partir da próxima terça-feira, dia 11, na segunda edição do IPB Futsal World Cup.

A competição académica faz parte do projecto Inclusion4All e Inclusão+ da Associação de Estudantes Africanos de Bragança em parceria com o IPB.

As equipas vão contar com alunos do IPB que representam diferentes países, sendo que três são convidadas, duas em representação do IPB, com professores e funcionários, e uma do Município de Bragança. “As equipas são representadas por alunos dos seus países, por exemplo a equipa de Espanha com alunos espanhóis ou Portugal com alunos portugueses. O torneio promove laços entre a comunidade local e os estudantes”, explicou o coordenador dos projectos, Wanderley Antunes.

O objectivo do torneio é promover “a integração e inclusão dos estudantes do IPB na cidade e no meio académico”, destacou.

A segunda edição do IPB Futsal World Cup começa no próximo dia 11 de Abril. Os jogos realizam-se de segunda a sexta-feira, a partir das 20h00, no Polidesportivo do IPB, junto à cantina.

Em 2022, a equipa de Angola venceu a primeira edição ao derrotar Cabo Verde por 10-9 na final.

Foto de AEAB