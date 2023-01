Segunda edição “Heat of the Mountain” marcada para Abril

A adrenalina do todo-o-terreno regressa à pista de São Pedro de Serracenos, em Bragança, nos dias 28, 29 e 30 de Abril com a segunda edição do “Heat of the Mountain”.

A prova de trial 4x4 promete levar ao limite máquinas e pilotos e regressa com novidades, desde logo a mudança de data, depois de a primeira edição se ter realizado em Agosto do ano passado. “Em 2022 estava um calor excessivo e muitos pilotos não vieram porque havia o risco de alertas vermelhos por causa do risco de incêndio, que cancelaria de imediato a prova”, referiu Flávio Gomes da Associação TT Sem Limites, que organiza a prova.

O evento passa de um para dois dias de competição, três no total contando com o dia de verificações técnicas e documentais, e o percurso também vai sofrer alterações. “Na primeira edição tivemos uma prova com 14 quilómetros e este ano vamos aumentar. A pista em si também vai ser alterada tal como os obstáculos”, explicou.

A prova de resistência com vários obstáculos tem reservado várias zonas de espectáculo, onde os aficionados do todo-o-terreno podem assistir e ver a velocidade e técnica dos pilotos.

O número de pilotos também deverá aumentar, no passado participaram 25, nas classes de Proto, Super Proto, Extreme e Promoção

O “Heat of The Mountain” começa no dia 28 de Abril com as verificações técnicas e documentais, segue-se no dia 29 um prólogo e a primeira prova e termina no dia 30 com a segunda prova e a entrega de prémios, que rodam, no total, os cinco mil euros.