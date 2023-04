Segundo lugar continua em aberto

A duas jornadas do final da Divisão de Honra Pavimir há três equipas ainda na corrida à segunda posição. O Rebordelo ocupa o lugar com 41 pontos e escorregou nesta 20ª jornada ao sofrer uma goleada caseira, 0-5, com o Mirandês.

O deslize não foi aproveitado nem pelo Argozelo nem pelo G.D. Moncorvo. O Argozelo empatou sem golos no terreno dos Estudantes Africanos e o Moncorvo também empatou, mas a uma bola, com o Macedo.

No topo da tabela não há novidades. O S.C. Mirandela, já campeão distrital, deu goleada, 7-0, ao F.C. Vinhais. Katurra fez hat-trick e é o segundo melhor marcador da Divisão de Honra com 16 golos.

Quanto aos Lusos venceram o Carção por 1-0. A equipa de Rafael Fonseca acerta calendário com o Macedo na próxima sexta-feira, dia 7 de Abril, em jogo relativo à jornada 17.

O destaque da jornada vai para o Vila Flor SC. A equipa treinada por Carlitos venceu o Forte Carrazedense por 1-2. É o primeiro triunfo dos vilaflorenses para o campeonato.

Até ao passado domingo, as duas equipas tinham um ponto cada, fruto do empate do jogo realizado entre ambas na primeira volta da competição.

O Vila Flor SC continua no 11º, penúltimo lugar, agora com quatro pontos. O Forte Carrazedense é lanterna vermelha, último, apenas com um ponto.