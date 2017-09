“Sei que vai ser muito difícil mas era algo que um dia teria que decidir”

É um líder, o capitão e um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos do GDB. Virgílio Miguel Pires Loureiro, aliás Ximena, assim baptizado no futebol, vai pendurar as luvas no final desta época.

Esta foi pelo menos a decisão comunicada à direcção brigantina e também aos adeptos. Mas muitos pagam para ver. É que para os brigantinos Ximena é já um símbolo do clube e não têm dúvidas que, apesar dos 36 anos, ainda tem muito para dar à equipa. Sevem-se de exemplos da 1ª Liga, como Quim (Desp. Aves) para acreditar que não é uma decisão definitiva.