Selecção da A.F. Bragança perto do pleno de vitórias no Torneio Inter-associações de Futsal

Foi uma participação quase perfeita da selecção distrital de futsal da A.F. Bragança no Torneio Inter-associações. Quase perfeita porque em quatro jogos realizados faltou apenas um triunfo para fazer o pleno de vitórias.

Os brigantinos começaram por vencer, no sábado, a selecção distrital da A.F. Horta por 4-3, derrotaram a A.F. Vila Real por 5-3 e a A.F. Ponta Delgada por 5-1, perdendo apenas o último jogo, realizado esta terça-feira, por 4-2 com a A.F. Madeira.

Manuel Rodrigues, seleccionador distrital, realçou a evolução dos jovens atletas ao longo dos jogos realizados e mostrou-se agradado com a prestação colectiva da equipa. "Temos que dar os parabéns aos atletas, fizeram um grande torneio. Fomos progredindo jogo a jogo e o objectivo foi concluído com sucesso. Acho que os atletas tiveram uma evolução jogo a jogo, treino a treino, isso reflectiu-se num bom desempenho ao longo do torneio e numa grande evolução dos jogadores, certamente iremos falar destes jogadores mais vezes”, referiu em declarações ao site da A.F. Bragança.

O Torneio Inter-associações de Futsal sub-15 começou no sábado e terminou esta terça-feira, com jogos no Pavilhão das Travessas em São João da Madeira. Participaram 22 selecções distritais e regionais de futebol. A prova foi organizada pela Federação Portuguesa de Futebol em parceria com a Associação de Futebol de Aveiro.

Foto de A.F. Bragança