Selecção Distrital da AF Bragança inicia TIA de Futsal sub-15 amanhã frente à AF Horta

O Torneio Inter-associações (TIA) de futsal sub-15 começa amanhã e termina na terça-feira, dia 21, em São João da Madeira. A prova, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e Associação de Futebol de Aveiro, conta com 22 selecções distritais e regionais do país.

A selecção distrital da A.F. Bragança integra o grupo das congéneres da Horta, Vila Real, Ponta Delgada e Madeira. No pontapé de saída da prova, amanhã, às 12h15, a equipa treinada por Manuel Rodrigues defronta a A.F. Horta.

A jovem equipa treinada por Manuel Rodrigues está confiante e quer somar vitórias numa prova onde estão os melhores atletas do país. “Queremos conseguir os melhores resultados possíveis. Vamos tentar jogo a jogo chegar à vitória. Sabemos que não será fácil e que todos os jogos vão ser difíceis. Mas, vamos dar o nosso melhor”, disse o seleccionador distrital.

Os torneios inter-associações são um espaço de observação e uma montra para os jovens atletas. As provas contam com a presença de vários técnicos nacionais que referenciam jogadores para as selecções jovens de Portugal.

Para o Torneio Inter-associações de futsal masculino sub-15, Manuel Rodrigues convocou 12 atletas: Ricardo Fonseca, Martim Alves, Alexandre Barrigão, Rodrigo Vaz, João Afonso, André Martins e Carlos Oliveira (Escola Arnaldo Pereira); João Pires, José Vila e Rodrigo Alves (Mogadouro); Ricardo Ferraz (CASC Freixo) e Javier Sá (AR Alfandeguense).

O primeiro jogo da A.F. Bragança é com a A.F. Horta amanhã, dia 18, segue-se o confronto com a A.F. Vila Real no domingo, às 15h30, com Ponta Delgada na segunda-feira e com a A.F. Madeira na terça-feira, último dia do torneio.