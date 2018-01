Selecção distrital da A.F. Bragança parte como favorita para o TIA feminino sub-16

Macedo de Cavaleiros recebe a partir de sexta-feira (dia 5) até domingo (dia 7) a fase zonal do Torneio Inter-associações de futebol feminino sub-16.

É a segunda vez que a cidade macedense acolhe a competição, depois de Vila Flor no início deste ano. Em prova vão estar três selecções distritais: Viana do Castelo, Vila Real e a anfitriã, Bragança.

A equipa brigantina está bastante confiante e o factor casa joga a favor da formação treinada por Sílvio Carvalho. “Temos plena confiança nas jogadoras e vamos abordar a fase zonal com ambição de ganhar”, afirmou.

Para o técnico será importante vencer o primeiro jogo com Viana do Castelo. “Se ganharmos a Viana temos as portas abertas para vencer o torneio”.

Antes da fase zonal do Inter-associações, a selecção brigantina realiza o último treino esta quinta-feira, dia 4, no Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros.

À competição o seleccionador distrital vai levar 14 jogadoras.