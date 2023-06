Selecção distrital da A.F. Bragança realiza último teste antes da participação no TIA Lopes da Silva

A selecção distrital sub-14 da A.F. Bragança participa no sábado, dia 10 de Junho, no Torneio Interassociações “Festas Cidade Vila Real”, organizado pela A.F. Vila Real.

É o último ensaio da formação treinada pelo seleccionador distrital Sílvio Carvalho antes da participação no Torneio Interassociações Lopes da Silva.

A competição, considerada a antecâmara da selecção nacional sub-15 decorre entre os dias 17 e 24 de Junho, nos distritos da Guarda e Castelo Branco.

Para o torneio em Vila Real, o técnico convocou 20 jogadores. O primeiro jogo dos brigantinos é com Vila Real, às 15h30, e uma hora depois defrontam a A.F. Viseu.

Os jogos do torneio triangular realizam-se no Estádio do Abambres.

Quanto ao TIA Lopes da Silva, a selecção distrital da A.F. Bragança vai medir forças com Setúbal, Algarve e Évora. As quatro equipas integram o grupo B.

Convocatória:

EF Crescer: José Costa, Gabriel Pires, Gabriel Mesquita, André Garcia, Pedro Fernandes, João Salgado, Diogo Barreira e Tiago Teixeira;

ADSP Vale do Conde: Miguel Vergueiro e Martim Tito;

CA Macedo de Cavaleiros: João Castro e Thomas Antunes;

FC Mãe D'Água: Gonçalo Pires e João Machado;

GD Moncorvo: Nuno Pinto e Lourenço Bravo;

SC Mirandela: Gabriel Ribeiro;

GD Bragança: Martim Herdeiro;

GD Mirandês: José Aleixo;

FC Leão Negro: Diego Carvalho;

Foto de AFB