Selecção distrital feminina sub-14 estreou-se na Festa do Basquetebol Juvenil em Albufeira

Pela primeira vez a ABB fez-se representar por uma equipa sub-14 feminina. As brigantinas conseguiram uma vitória, 43-12 frente à congénere da Guarda, em cinco jogos realizados. Resultados desvalorizados por Carlos Alves, seleccionador distrital. “Os resultados são o que menos interessa. Defrontámos selecções que já levam vários anos nesta prova. O objectivo era que elas participassem e vivessem esta experiência fantástica”, disse o técnico.

A mesma opinião tem Joaquim Pereira. “O ambiente é de festa. Claro que todos querem ganhar mas é uma competição saudável, toda a gente se respeita”, acrescentou o seleccionador distrital dos sub-14 masculinos.

A Festa do Basquetebol Juvenil reuniu no sul do país, de quinta até esta terça-feira, mais de 900 atletas em representação de todas as associações de basquetebol do país. É a maior competição juvenil federada a nível nacional sendo por isso importante no crescimento dos jovens basquetebolistas. “Nota-se uma grande diferença no ritmo competitivo. A participação das nossas equipas faz repensar o basquetebol e o seu desenvolvimento no distrito. Há que continuar para trabalhar ainda mais e melhor”, referiu Marcelino Martins, director técnico da selecção distrital sub-16 masculinos.

A Festa do Basquetebol Juvenil é uma iniciativa da Federação Portuguesa de Basquetebol, em parceria com o Município de Albufeira e a Associação de Basquetebol do Algarve.