Selecção Distrital Feminina Sub-17 de Futsal da AF Bragança perdeu com a AF Viana do Castelo

A Selecção Distrital Feminina Sub-17 de Futsal da Associação de Futebol Bragança perdeu, há instantes, com a congénere de Viana do Castelo, por 7-6, na segunda jornada do grupo C do Torneio Interassociações, disputada no Pavilhão Municipal das Pedras Salgadas.

Os golos da formação de António Fernandes foram marcados por Leonor Moreira, que marcou quatro, Diana Cruz e Carlota.

Na jornada inaugural, a AF Bragança foi derrotada pela AF Algarve por 7-0.

Amanhã a equipa brigantina vai enfrentar a AF Guarda, à três da tarde, no Pavilhão Municipal das Pedras Salgadas.