Selecção distrital sub-14 da A.F. Bragança no grupo de Algarve, Setúbal e Évora no Torneio Lopes da Silva

A selecção sub-14 da A.F. Bragança vai defrontar as congéneres do Algarve, Setúbal e Évora na 27ª edição do Torneio Inter-associações Lopes da Silva, que este ano se realiza nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, de 17 a 24 de Junho.

Os brigantinos integram o grupo B e evitam adversários como Porto, Braga e Lisboa. Ainda assim, o seleccionador distrital, Sílvio Carvalho, antevê dificuldades. “É um grupo extremamente forte, pois são três adversários que no ranking estão acima de nós. Tenho as certezas que vão ser jogos muito competitivos e que nos obriga a uma preparação que nos permita estar à altura”, referiu o técnico.

A selecção brigantina quer alcançar “os melhores resultados possíveis” num torneio que é uma montra para os jovens jogadores. “A observação por parte dos seleccionadores nacionais é um dos objectivos deste torneio. É neste torneio que surge a selecção nacional sub-15”.

O Torneio Lopes da Silva é uma antecâmara da selecção nacional sub-15 e os holofotes estão todos virados para os jovens jogadores.

Na prova participam 22 selecções distritais e regionais de futebol, foram divididas em seis grupos.