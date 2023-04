Selecção Distrital sub-14 feminina inicia hoje participação no Torneio Inter-associações

São 14 as jogadoras convocadas por Daniel Branquinho, seleccionadora distrital, para o Torneio Inter-associações em Leiria. A competição começa esta sexta-feira e termina no domingo.

O torneio está dividido em três ligas: Liga de Ouro, Liga de Prata e Liga de Bronze.

As brigantinas vão jogar a Liga de Prata, um grupo que conta com a A.F. Santarém, Guarda, Leiria, Portalegre, Algarve, Ponta Delgada e Viana do Castelo, a selecção que Bragança defronta às 18h30, no Estádio Albano Tomé Feiteira.

O TIA é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol em parceria com a Associação de Futebol de Leiria.

Lista de convocadas para o torneio:

SC Mirandela: Lara Portela, Elodie Sousa, Ariana Roma, Leonor Moreira, Caetana Nascimento e Carolina Gonçalves;

FC Mãe D'Água: Inês Fidalgo e Ana Paradinha;

AD Paredes: Diana João;

FC Mogadourense: Daniela Moreno;

Forte Carrazedense CA: Flávia Gonçalves e Rafaela Baltazar;

CA Mogadouro: Inês Fernandes;

FC Vinhais: Lara Barros;

Foto de A.F. Bragança