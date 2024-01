Selecção Distrital Sub-17 Feminina da AF Bragança venceu um dos quatro jogos do Torneio Interassociações

O único triunfo da equipa da Associação de Futebol de Bragança foi conquistado no encontro da terceira jornada frente à AF Guarda, com um resultado expressivo de 11-1.

Na primeira ronda, as brigantinas perderam 7-0 com a congénere do Algarve. Na segunda partida, a AF Bragança foi derrotada pela margem mínima com a AF Viana do Castelo, 6-7 foi o resultado. Na despedida, a Selecção Distrital de Bragança perdeu, por 5-0, com a AF Coimbra. As três primeiras partidas foram disputadas no Pavilhão Municipal das Pedras Salgadas e a última foi jogada no Pavilhão Gimnodesportivo de Ribeira de Pena.

O Torneio Interassociações de Futsal Feminino Sub-17 foi organizado pela Associação de Futebol de Vila Real. A iniciativa teve a participação de 20 das 22 associações distritais e regionais de futebol, com partidas disputadas em cinco pavilhões diferentes no distrito de Vila Real, de 27 a 30 de Dezembro.

Este evento visa promover o desenvolvimento do futsal feminino em Portugal.