Selecção Nacional estagiou em Vila Flor

3-2 foi o resultado da Selecção Nacional de voleibol, no sábado, em Vila Flor, no terceiro jogo de preparação para a qualificação europeia e para o Mundial 2018 e Liga Mundial 2017. Portugal também saiu derrotado dos dois encontros anteriores por 3-1 e 3-0 e apresentou-se neste estágio com uma equipa renovada e jovem. Jogos que serviram “para testar novas soluções e analisar a resposta de alguns jogadores frente a um adversário mais forte”, explicou Hugo Silva.

No balanço da estadia em Vila Flor, o seleccionador nacional destacou as boas condições que a vila transmontana oferece para a preparação de Portugal.

“É um local tranquilo, onde as pessoas nos recebem bem, sem distracções, permitindo que os jogadores estejam concentrados no treino”, disse.

Há três anos que a selecção nacional de voleibol escolhe Vila Flor para a realização de estágios. Um facto que orgulha o presidente do município. “Para nós é uma grande satisfação mostrar ao país que uma terra do interior recebe desta forma digna a selecção de voleibol”, referiu Fernando Barros.

A preparação de Portugal prossegue com jogos com a Áustria, a 18 e 19 de Maio, e com a Suíça, a 20 e 21, em Maribor, na Eslovénia.