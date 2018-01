Selecção sub-16 da A.F. Bragança faz história

O futebol feminino no distrito de Bragança está de parabéns. A selecção distrital sub-16 venceu, no sábado, de forma categórica a fase zonal A do Torneio Inter-associações. Um feito conseguido após os triunfos por 2-1 com a congénere de Viana do castelo e 3-1 frente a Vila Real.