Seleccionador nacional de futsal nomeado embaixador no combate ao cancro infantil pelo Lions Clube de Mirandela

Jorge Braz foi homenageado e nomeado embaixador do Lions Clube de Mirandela na sua causa nacional de combate ao cancro infantil.

O seleccionador nacional de futsal, campeão do mundo em 2021 e campeão europeu em 2018 e 2022, recebeu o título de embaixador esta quinta-feira, no Dia Mundial da Criança, no Estádio São Sebastião, em Mirandela.

“É uma pessoa de excelência, humilde, com uma grande capacidade de liderança, de envolvimento em actividades, é uma pessoa resiliente e, acima de tudo, é da nossa região e revemo-nos na sua pessoa. É um prazer tê-lo aqui e um privilégio ter aceitado ser embaixador desta causa a nível nacional”, argumentou Helena Chéu, presidente do Lions Clube de Mirandela, em entrevista à Rádio Terra Quente, quando questionado sobre os motivos para a escolha de Jorge Braz.

O técnico nacional tem uma forte ligação a Trás-os-Montes, pois as suas raízes estão em Sonim, no concelho de Valpaços, e confessou que “ser embaixador de uma causa tão nobre é uma honra”. Jorge Braz deixou uma promessa. O “Lucas”, o boneco que simboliza o combate ao cancro pediátrico passará a ser a uma espécie de mascote da selecção nacional. “Sinto-me extremamente sensibilizado, porque é uma causa tão nobre para a qual todos temos a obrigação de contribuir e pelo menos estarmos atentos e essa atenção para com crianças e famílias que necessitam de apoios muito especiais e por isso, a partir de hoje, o Lucas, a mascote do cancro infantil, fará parte da minha equipa e andará sempre comigo em todas as actividades e podem contar comigo”.

O Lions Clube tem um protocolo com a Liga Portuguesa Contra o Cantro para a criação de duas bolsas de investigação médica na área do cancro infantil, sendo que a delegação de Mirandela já contribuiu com três mil euros. Jorge Braz passa a fazer parte da causa solidária como embaixador.

Foto de Lions Clube de Portugal