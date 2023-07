Selecções distritais da Associação de Basquetebol de Bragança participam na Festa Nacional de Minibasquete

Já começou a 11.ª Festa Nacional do Minibasquete. A competição decorre em Paços de Ferreira e até ao próximo domingo, dia 9 de Julho, conta com cerca de 500 jovens basquetebolistas em representação das selecções distritais de todo o país e ilhas.

A Associação de Basquetebol de Bragança participa com duas equipas em sub-12, masculinos e femininos, com atletas do Estrelas Brigantinas e Mirandela Basquete Clube.

A Festa Nacional do Minibasquete promove o convívio entre os jovens basquetebolistas e serve de antecâmara às selecções nacionais sub-14 e sub-16. “Além dos jogos e da competição, há uma parte social muito importante em que os nossos atletas convivem com atletas de todo o país. Nesta iniciativa os atletas são observados para as futuras selecções nacionais de sub-14 e sub-16. Eles ficam na base de dados da federação e partir daqui são acompanhados”, referiu Paulo Lourenço, seleccionador distrital.

O técnico garante que os jovens basquetebolistas vão fazer o melhor possível naquele que é considerado o maior evento de minibasquete do país. “Este evento é o culminar de uma etapa de formação no minibasquete. No distrito de Bragança o minibasquete não tinha grande expressão, mas as coisas estão a mudar”.

A 11.ª edição da Festa Nacional de Minibasquete começou ontem e termina no domingo, é organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol em parceria com o Município de Paços de Ferreira.

Foto de FPB