Selecções distritais de basquetebol rumam ao Algarve para a “Festa do Basquetebol”

As selecções distritais da Associação de Basquetebol de Bragança sub-14 e sub-16, masculinas e femininas, vão participar em mais uma Festa do Basquetebol Juvenil em Portimão, no Algarve.

O evento, considerado o maior do desporto juvenil, começa no sábado, dia 9, e termina no dia 14 de Abril e está de regresso depois de dois anos sem se realizar devido à pandemia. “É uma iniciativa com uma importância enorme. É, realmente, o maior evento desportivo de formação a nível nacional. Estes alertas treinam o ano inteiro para estar neste evento. São dias de muita competição, de convívio e que dá para verem outras realidades”, disse Marcelino Martins, presidente da Associação de Basquetebol de Bragança.

Dos 48 atletas convocados, mais de 50 por cento jogam no Mirandela Basquete Clube, já que é o emblema “com mais atletas e com todos os escalões de formação”, explicou o presidente.

O principal objectivo das selecções brigantinas é participar e ganhar experiência. “Vamos ser realistas. Temos apenas três clubes e apenas o Mirandela tem todos os escalões de formação. Não conseguimos rivalizar com outras associações. O que queremos é desfrutar dos jogos e ganhar experiência”.

Na Festa do Basquetebol Juvenil em Portimão vão marcar presença mais de 800 atletas femininos e masculinos, dos escalões sub-14 e sub-16, num total de 72 selecções distritais, acompanhados por 144 treinadores.

A estes juntam-se 160 oficiais de mesa e árbitros e 60 voluntários. Os jogos vão ser transmitidos no canal da Federação Portuguesa de Basquetebol.