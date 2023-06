Selecções distritais de Bragança preparam-se para a Festa Nacional do Minibasquete

As seleções distritais, feminina e masculina, de minibasquete de Bragança realizaram, no sábado, um torneio quadrangular de preparação para a tão aguardada Festa Nacional do Minibasquete que se vai realizar em Paços de Ferreira entre os dias 4 e 9 de Julho.

O torneio contou com a participação das equipas femininas de sub-14 do Estrelas Brigantinas e do Grupo Desportivo Macedense (GDM), juntamente com as equipas masculinas de sub-13 e sub-14 do Estrelas. O objectivo principal foi proporcionar uma oportunidade valiosa de competição aos atletas seleccionados para representar as selecções distritais na Festa Nacional do Minibasquete.

Além de oferecer uma experiência competitiva, o torneio quadrangular também serviu como uma etapa importante para o desenvolvimento dos atletas. Ao enfrentar os seus adversários, os jogadores tiveram a oportunidade de aprimorar as suas capacidades individuais e colectivas.

O grande evento desportivo está a aproximar-se e a expectativa é alta. Durante seis dias de competição intensa, os jovens jogadores terão a oportunidade de demonstrar as suas habilidades e representar as suas seleções distritais. A Festa Nacional do Minibasquete é uma oportunidade de encontrar talentos emergentes no basquetebol juvenil e promete ser uma experiência inesquecível para todos os envolvidos.