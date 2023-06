Sem programa mas “com muitos sonhos” D. Nuno Almeida chega à diocese de Bragança-Miranda

O novo responsável traz para a sua nova diocese sete anos e meio de experiência pastoral na arquidiocese de Braga construída “com a proximidade das pessoas”. A diocese estava, até enDaniela Parente tão, a ser gerida por um administrador diocesano, Adelino Paes, depois de o anterior prelado, José Cordeiro, ter sido nomeado para arcebispo de Braga. Em declarações aos jornalistas, antes de tomar posse no passado domingo, dia 25 de Junho, “diálogo” foi a palavra de ordem de D. Nuno Almeida, que se propõe a fazer “um percurso olhando os problemas, vendo as necessidades, interpretando, reflectindo sobre as questões que existem e, depois, tomando decisões juntos”. O novo prelado conta que vem com “muitos sonhos” e traz no coração “o desejo de fidelidade e comunhão com o Papa Francisco”. “Isto significa também uma igreja samaritana, porque estamos atentos, em especial àqueles que passam por situações de vulnerabilidade, de sofrimento, que precisam, muitas vezes, não só da palavra, mas da acção”, adiantou.

“Não pode haver abusadores nem silenciadores”

Questionado sobre o problema dos abusos sexuais dentro da Igreja, D. Nuno Almeida considera que não pode haver abusadores nem silenciadores. “Não pode haver abusadores e também não pode haver o silenciar quando, infelizmente e dolorosamente, sabemos que podem acontecer”, disse. Como bispo prometeu estar atento e incentivou “quem ainda não sentiu força para poder abrir o coração e comunicar, que não tenha receio porque neste momento a Igreja oferece várias possibilidades para quem tiver que partilhar alguma situação dolorosa de abuso, o possa fazer e receber a ajuda que possa ser necessária”. “Julgo que a Igreja tem feito um bom caminho. Mas, apelo a todos para esta cultura de vigilância, porque se não a assumirmos todos não é possível superarmos este drama, nem na Igreja, nem na sociedade”, solicitou. Recorde-se que, no passado mês de Março, A Diocese de Bragança-Miranda divulgou este sábado que recebeu três nomes de padres acusados de abusados sexuais, explicando que nenhum dos visados se encontra anualmente em funções nesta zona. D. Nuno Almeida tomou posse este domingo como bispo da diocese de Bragança-Miranda, a quarta diocese do país mais vasta em termos de território, com menos de 123 mil habitantes, dispersos por 600 localidades, de 321 paróquias. Sucede a D. José Cordeiro que comparou “a uma espécie de celeiro com muito grão, belo e bom, mas, também, grão que já foi semeado, que já está lançado à terra”. “O percurso que a diocese de Bragança-Miranda fez com coragem e decisão, no que diz respeito às unidades pastorais, olhando também a evolução demográfica, é uma espécie de exemplo para outras dioceses”, rematou.