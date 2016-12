Sendim - Rebordelo com tumultos no final do encontro

O jogo entre Sendim e Rebordelo, realizado no domingo, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Taça da A.F.Bragança, terminou empatado a duas bolas e todas as decisões estão guardadas para a segunda partida, em Rebordelo.

O final do encontro não foi de todo pacífico. Segundo apurámos os adeptos do Sendim terão cercado a zona envolvente aos balneários, mostrando-se descontentes com a arbitragem de Rui Domingues.

O conselho de arbitragem da A.F.Bragança aguarda pelo relatório do árbitro para se inteirar do que terá acontecido logo após o apito final.

Nas restantes partidas, o avançado Litcha (Argozelo), Caio (Mirandês), o médio Tiago (FC Vinhais) e o goleador Paulinho (FC Vinhais) estiveram em evidência. Os três jogadores bisaram.

Litcha apontou dois golos na vitória do Argozelo (4-1) frente ao Vimioso. Tiago e Paulinho foram decisivos no triunfo do FC Vinhais, também por 4-1, com o Vila Flor SC.

Já no pelado do Campo Lucinda Oliveira, em Santa Comba da Vilariça, Caio foi determinante no triunfo do Mirandês por 0-2.

A segunda mão dos quartos-de-final está marcada para o dia 22 de Janeiro.

Quanto ao campeonato distrital é retomado a 8 de Janeiros, após a pausa para as festas de natal e passagem de ano. Na jornada 9 joga-se o Argozelo – Vinhais, Mirandês – Sendim, Rebordelo – Vimioso e Vilariça – Africanos.