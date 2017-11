Silvano acusa governo de deslocalizar do interior mais de 1000 milhões de euros para investir no litoral

José Silvano, deputado eleito pelo distrito de Bragança pelo o PSD, diz que na passagem da secretária de estado do turismo por Mirandela, Ana Mendes Godinho, falou sobre uma verba que existe para investir no turismo no interior, mas que se esqueceu de explicar aos transmontanos que o governo quer renegociar o programa Portugal 2020, de forma a deslocalizar fundos num valor superior a 1000 milhões de euros que teriam como destino as regiões do interior, para investir em obras no Porto e em Lisboa.