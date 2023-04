Sintético do Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros concluído

Depois de vários atrasos, devido à falta de materiais, face às contingências criadas pela pandemia e alguns constrangimentos financeiros, o Campo Sintético junto ao Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros está finalmente pronto.

Este é um espaço que vai melhorar as condições de trabalho das equipas de formação e seniores do C.A. Macedo de Cavaleiro, mas também vai estar à disposição de todos os macedenses que ali queiram praticar desporto. “Toda a população que queria pode utilizar o campo, tendo sempre prioridade as escolas e o clube. Pode ser utilizado por privados, desde que haja disponibilidade, sendo que nesses casos eventualmente terá um custo mas que não é nada de especial, sendo apenas para ajudar na manutenção”, referiu Rui Vilarinho, vereador do desporto.

O valor da obra, cerca de 430 mil euros, foi suportado na totalidade pela autarquia, que espera ser ressarcido através de uma candidatura a fundos comunitários. “Foi 100% suportado pela autarquia mas poderá, eventualmente, ser elegível para uma candidatura feita posteriormente. Esperemos bem que assim seja para sermos ressarcidos”, acrescentou o também vice-presidente do município.

Esta era uma obra muito aguarda pelo Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, pois vai permitir melhorar o relvado do Estádio Municipal, muito sobrecarregado com jogos e treinos o que acaba por degradar o terreno de jogo. “Esta obra era uma grande vontade, não só desta direcção mas também das anteriores. É um complemento extremamente importante para o nosso campo relvado, cuja falta nos limitava, de alguma forma, durante todo o inverno, a prática dos treinos e jogos. A ideia é podermos fazer uma gestão do relvado, poupando-o mas continuando, eventualmente, a haver jogos talvez da equipa sénior, mas tudo o que for de formação, treinos e jogos, poderão ser realizados aqui e vice-versa”, destacou João Saraiva, presidente do C.A. Macedo de Cavaleiros.

Entretanto, o Campo Sintético recebeu o primeiro jogo oficial, Lusos – Macedo. A partida de acerto de calendário, relativa à jornada 17, realizou-se esta sexta-feira e terminou com um empate a três bolas.

A inauguração oficial ainda não tem data marcada, pois depende da disponibilidade do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, que vai estar presente na cerimónia.

Ainda este mês, no dia 30 de Abril, o Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros recebe a final da Taça da A.F. Bragança que vai colocar frente a frente Mirandela e Rebordelo.

Foto de Município de Mcaedo de Cavaleiros