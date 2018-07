Sorteio do Campeonato de Portugal agendado para segunda-feira

As equipas do Campeonato de Portugal ficam a conhecer o calendário de jogos na próxima segunda-feira, dia 16. O sorteio está agendado para as 15h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O Campeonato de Portugal começa a 12 de Agosto, sendo que a fase regular termina a 12 de Maio e os play-off jogam-se entre 25 de Maio e 23 de Junho.

Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta tarde a composição das quatro séries do Campeonato de Portugal, época 2018/2019.

No que diz respeito às equipas transmontanas em prova – S.C. Mirandela, Montalegre, Chaves B, Pedras Salgadas e GD Mirandês – integram a série A juntamente com Limianos, Vilaverdense FC, Merelinense, Maria da Fonte, Gil Vicente FC, C. Caçadores Taipas, Torcatense, AD Fafe, AD Oliveirense, FC Vizela, S. Martinho, FC Felgueiras 1932 e Trofense. O campeonato tem, esta temporada, um novo formato agora com 72 clubes divididos em quatro séries de 18 equipas cada.

Os dois primeiros classificados de cada série qualificam-se para disputar um play-off, de forma a determinar os dois que sobem à 2ª Liga.

Já os cinco clubes classificados nos cinco últimos lugares de cada uma das séries descem automaticamente aos campeonatos distritais.