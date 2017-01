Sp.Moncorvo termina invicto a fase regular do distrital de futsal em juvenis

Acabou por sem um triunfo fácil para a formação do sul do distrito frente a um adversário bastante desfalcado, devido às várias lesões que atingiram o grupo. Os Pioneiros tinham apenas quatro jogadores disponíveis para o encontro.

Na primeira metade os locais ainda deram luta e não facilitaram a tarefa ao líder, mas no segundo tempo a falta de frescura física foi notória.

Dipy esteve em destaque na formação do Sp.Moncorvo ao apontar cinco golos.

No outro encontro da última jornada, o Macedense empatou, em casa, a uma bola com o CSP Vila Flor.

No dia 29 de Janeiro começa o play-off que será jogado à melhor de três jogos. O Sp.Moncorvo defronta o Macedense e o CSP Vila Flor joga com o Alfandeguense.