Sport Clube Mirandela empata com o Vilar de Perdizes no dérbi transmontano

O Sport Club Mirandela empatou 1-1 com o Vilar de Perdizes, esta tarde, no dérbi transmontano, da décima jornada da Série A do Campeonato de Portugal, realizada no Estádio São Sebastião.

Os golos aconteceram no segundo tempo, Marco Afonso marcou para o Mirandela (74´) e André Mendy (90’) empatou para o Vilar de Perdizes, fechando as contas do jogo em 1-1.

André Irulegui, treinador do Mirandela, refere que foi um empate som sabor a derrota. “Quando nos deixámos empatar no fim a sensação é de derrota, o jogo estava controlado e sofremos o golo numa bola perdida”.

O técnico do Vilar de Perdizes, Vítor Gamito, considera o resultado injusto. “Saímos daqui com um dissabor muito grande. Merecíamos vencer o jogo, críamos muitas oportunidades, mas falhámos na finalização”.

Com este resultado, o SC Mirandela soma 13 pontos e está em sexto lugar, apenas 3 pontos acima da linha de água.

O Vilar de Perdizes está em oitavo com 11 pontos.

Classificação:

1- Camacha 24 pontos

2- Pevidém 20

3- Montalegre 16

4- Tirsense 15

5- Os Sandinenses 14

6- SC Mirandela 13

7- Portosantense 12

8- Vilar de Perdizes 12

9- Marítimo B 10

10- Limianos 10

11- Ribeirão 9

12- SC Vila Real 8

13- Brito SC 8

14- Dumiense 7