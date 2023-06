Sporting CP vence campeonato nacional feminino de ténis de mesa

Foi na “negra” que o Sporting CP confirmou, este domingo, em Mirandela, a conquista do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão feminina de ténis de mesa.

A formação leonina somou o 15.º título do seu palmarés e quebrou a hegemonia do CTM Mirandela na modalidade.

O Sporting CP venceu as mirandelenses por 2-3 no terceiro e derradeiro jogo da final do play-off, depois de ter conseguido igual resultado no encontro realizado em Lisboa, na passada quinta-feira. Quanto ao CTM Mirandela venceu o segundo jogo, realizado na cidade do Tua, igualou a eliminatória e adiou a decisão do título para este domingo, em que o Sporting acabou por se superiorizar.

As transmontanas começaram por vencer o jogo de pares com Annamaria Erdelyi e Matilde Pinto, campeã nacional em sub-19, a vencerem por 3-2 a dupla Anna Hursey/Patrícia Santos.

No segundo encontro, em singulares, Inês Matos perdeu 0-3 com Anna Hursey e as visitantes igualaram a partida.

Galia Dvorak foi determinante na equipa verde e branca. A atleta olímpica colocou o Sporting CP em vantagem ao derrotar a experiente Annamaria Erdelyi por 0-3.

O CTM acabaria por restabelecer a igualdade (2-2) no jogo seguinte com Matilde Pinto e bater Patrícias Santos por 3-1.

O jogo decisivo colocou frente a frente Inês Matos e Galia Dvorak, com a jogadora espanhola a vencer por 0-3 e a garantir a conquista do título nacional.

Foi uma final equilibrada e com os jogos “a decidirem-se nos pormenores”, referiu Marco Rodrigues, treinador do Sporting CP. “Primeiro quero dar os parabéns ao CTM Mirandela que foi um adversário muito forte e digno. Nós, na fase regular tínhamos perdido com o CTM e também na Taça de Portugal. Foi um jogo disputado até à última”, acrescentou.

Do lado do CTM Mirandela, Xie Juan confessa que faltou alguma experiência no último jogo, mas a treinadora garante que a sua equipa tudo fez para revalidar o título. “Foi um jogo difícil para nós, mas a equipa esteve sempre muito unida. O jogo foi muito equilibrado, mas o último correu mal em dois sets. Mas, o jogo foi equilibrado. Tentámos tudo, não há nada a dizer”.

Um resultado amargo para as mirandelenses, mas que não belisca o trabalho de toda a equipa. Isidro Borges, presidente do CTM Mirandela, deixa elogios às jogadoras. “A nossa equipa foi extraordinária. Jogámos muito bem. As miúdas foram fantásticas. Só o resultado é que não nos deixa contentes porque queríamos revalidar o título. Ganhámos a fase regular com 15 pontos de vantagem. Nesta fase o Sporting contou com a Galia em grande forma e que desequilibrou”.

Este é o 15.º campeonato nacional conquistado pela equipa verde e branca. Quanto ao CTM Mirandela conquistou esta temporada a Supertaça e a Taça de Portugal de Ténis de Mesa.