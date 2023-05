Sub-13 do Clube Académico de Bragança somam vitória caseira

A formação sub-13 de hóquei em patins do Clube Académico de Bragança venceu, no sábado, em casa, o Clube Infante Sagres por 7-1, na jornada 7 da série B do Torneio de Encerramento da Associação de Patinagem do Porto. Diogo Afonso (3), Miguel, Ana Afonso, Diogo e Petra rubricaram os golos da turma transmontana.

Na próxima jornada, marcada para o dia 21 de Maio, o CAB joga fora com o HC Marco.

Em sub-15, o emblema brigantino perder, 7-3, com o HC Penafiel. Kiko (2) e Edu marcaram para o CAB. O Académico segue no terceiro lugar com nove pontos e defronta o CD Póvoa na próxima ronda.

Ainda no Torneio de Encerramento, os sub-17 sofreram uma derrota foras de portas, 5-3, frente ao Gulpilhares. Os golos do CAB foram apontados por Alex (2) e Ruben. Os brigantinos estão na quarta posição com 12 pontos e jogam com a USC Paredes na oitava jornada.

Foto de CA Bragança