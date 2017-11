Sub-13 do Clube Académico mereciam mais

O resultado “não traduz a boa exibição” da jovem equipa na opinião de Rui Martins, treinador do CAB. “A equipa teve uma boa atitude frente a um adversário com muita qualidade”, frisou.

A equipa brigantina conta com um misto de jogadores de primeiro e segundo ano do escalão sub-13. Rui Martins aposta numa segunda volta do campeonato mais positiva em termos de resultados.

“Estamos no bom caminho e esta equipa está a dignificar o trabalho que é feito no clube. Na segunda volta as coisas vão correr melhor”.

Os sub-13 do CAB ocupam o quinto lugar com nove pontos e na próxima jornada jogam fora com o Infante de Sagres.

Quanto aos sub-17 também perderam, 1-4, com o Fânzeres.