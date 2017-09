Supertaça de Futebol "Sílvio Carvalho" joga-se na quinta-feira

As duas equipas foram as finalistas da taça distrital na temporada passada, sendo que o Argozelo, que actualmente milita no Campeonato de Portugal, fez a dobradinha.

Este será a primeira competição da época 2017/2018 da A.F. Bragança e como o nome do troféu indica presta homenagem ao antigo treinador do G.D. Moncorvo e actual representante dos jogadores amadores da AFB na Federação Portuguesa de Futebol.

A Supertaça de Futebol joga-se no Estádio Municipal de Mogadouro com pontapé de saída marcado para as 19h45.

Entretanto, a AFB já anuncio a data do sorteio das competições distritais. Os calendários de jogos dos campeonatos de futebol e futsal ficam definidos no dia 25 de Setembro.