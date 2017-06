Supertaças de futebol e futsal avançam este ano

O nome dos dois troféus foi aprovado no dia 12 deste mês em assembleia-geral pela maioria dos clubes.

“São ambos referências distritais, o Sílvio Carvalho no futebol e António Parente no futsal. O Sílvio por ter mais de 40 anos de trabalho no Moncorvo, como atleta e como treinador, passando pelo futebol feminino durante três épocas no nacional e dois anos no futsal. Quanto ao António Parente é uma referência no futsal distrital e foi o melhor marcador de sempre em campeonatos da 1ª divisão”, explicou António Ramos, presidente da A.F. Bragança.

Um dos critérios para a escolha dos nomes foi o trajecto desportivo de ambos em competições da A.F. Bragança “já que se trata de dois troféus que premeiam os clubes que ganham provas distritais” acrescentou António Ramos.

A Supertaça “Sílvio Carvalho” vai realizar-se em Setembro, apesar de o dia ainda não estar definido, e coloca frente a frente Argozelo e Sendim.

Quanto à Supertaça de futsal “António Parente”, que será disputada pelos Pioneiros de Bragança, campeão distrital, e Vale Madeiro, vencedor da taça, ainda não tem data apontada.