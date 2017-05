Taça da Ass. de Futebol de Bragança: Argozelo vence e faz a dobradinha

Foi a cereja no topo do bolo. Depois da conquista do campeonato, o Argozelo arrecadou, no domingo, a taça da Associação de Futebol de Bragança, a segunda do palmarés do clube, após a vitória expressiva, 4-0, frente ao Grupo Desportivo de Sendim, que tinha conquistado o troféu na época passada.