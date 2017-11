Taça de Portugal de Futsal – 2ª eliminatória

A formação brigantina joga em casa com o GCR Lavradores Paço de Lima, depois de terem ficado isentos da primeira eliminatória. Quanto ao Mogadouro volta a jogar fora desta vez com o ADC Gualtar Meltino, equipa que milita na série A da 2ª Divisão.

A segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futsal está marcada para o dia 19 de Novembro. Nesta fase da prova participam 72 clubes da 2ª Divisão e distritais.

Em femininos, a formação dos Pioneiros de Bragança joga fora com o GD Oliveira de Frades na segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, que também se joga a 19 de Novembro. Em prova vão estar 43 clubes.