Taça Nacional Feminina sub-19 com calendário definido

Já está definido o calendário de jogos da primeira fase da Taça Nacional Feminina sub-19. O sorteio realizou-se, esta terça-feira, na Cidade do Futebol em Oeiras.

Na prova participam 32 clubes, divididos por seis séries, duas de seis equipas e quatro de cinco formações.

AD Paredes e SC Mirandela integram a série A, juntamente com Vitória SC, Rio Ave FC, Lank Vilaverdense e SC Braga B.

A equipa brigantina, treinada por Pedrinha, inicia a competição fora de portas frente ao Rio Ave. Já as mirandelenses dão o pontapé de saída em casa frente ao Vitória SC. O dérbi distrital está agendado para a quinta jornada, em Bragança.

A AD Paredes terminou a fase regular do Campeonato Nacional Feminino de sub-19 no sétimo lugar, último, com apenas um ponto. O Mirandela foi quinto com 15 pontos.