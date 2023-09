Taça Transmontana de Futsal ficou no distrito de Vila Real

O GDC Salto, campeão distrital da A.F. Vila Real, conquistou a quinta edição da Taça Transmontana de Futsal ao vencer, este sábado, o Clube Desportivo Miranda do Douro, da A.F. Bragança, por 5-2.

Num jogo de oportunidades para as duas equipas faltou pontaria à equipa comandada por Vítor Hugo. “Há dois momentos que eu identifico e que fizeram a diferença, a falta de eficácia e o desnorte no início da segunda parte”, referiu o técnico da formação mirandesa.

A equipa de Miranda do Douro defrontou um adversário que está prestes a iniciar o Campeonato Nacional de Futsal da 3.ª Divisão, no dia 23 defronta a AD Jorge Antunes na jornada inaugural, mas nem isso impediu a turma de Vítor Hugo de mostrar o seu futsal e levar perigo à baliza adversária. “Foi um jogo equilibrado com oportunidades para as duas equipas. O Salto acabou por fazer o 1-0. Nós crescemos no jogo de tivemos oportunidades para empatar. Ao intervalo, corrigimos algumas coisas mas o Salto entrou a pressionar e chegou ao 3-0. Depois, reformulámos algumas coisas e conseguimos reduzir para 3-2. O jogo ficou dividido e conseguimos algumas bolas nos postes. Na parte final, o Salto acabou por desequilibrar e chegar ao 5-2, uma vez que tivemos que subir linhas e pressionar mais um pouco. Nós não estamos numa fase tão adiantada da época como eles e a vitória acabou por sorrir ao Salto”.

Apesar da derrota, o treinador gostou do trabalho realizado pelos jogadorees. “Estamos tristes porque perdemos, mas estamos felizes com todos os jogadores porque deram o seu máximo e trabalharam muito. Agora, vamos trabalhar para conquistar a Supertaça Distrital com muita humildade e muita raça, que é o que nos caracteriza”.

O CD Miranda do Douro vira agora as atenções para o jogo da Supertaça Distrital António Parente com a Escola Arnaldo Pereira. A partida está agendada para o dia 23 de Setembro.

Foto de AFB/AFVR