Técnico do Bragança considera positivo voltar a jogar em casa na Taça de Portugal

A equipa treinada por Rafael Nascimento vai defrontar um emblema dos distritais da A.F. Setúbal, depois de ter eliminado o Monção na primeira ronda da prova, com um triunfo por 2-1 conseguido no prolongamento.

Para o técnico dos brigantinos jogar em casa é positivo, mas recorda que “não há jogos fáceis, especialmente na Taça de Portugal”.

Rafael Nascimento já tirou os primeiros apontamentos da formação do Montijo, que é treinada por Nuno Pinto, ex-jogador do Vitória FC. “O Olímpico do Montijo ficou no terceiro lugar no distrital de Setúbal na época passada e será uma equipa que vai lutar pelos lugares cimeiros. Tem um treinador, o Nuno Pinto, que tem muita experiência como jogador e que se estreia como treinador. Será, de certeza, um adversário difícil, mas estaremos preparados pois queremos avançar para a 3ª eliminatória”.

O GDB é o único emblema da A.F. Bragança ainda em competição.

Quanto às restantes equipas transmontanas, neste caso da A.F. Vila Real, o Montalegre, que eliminou o Rebordelo, joga fora com a U. Leiria e o GD Vilar de Perdizes, que tinha ficado isento da primeira eliminatória, desloca-se ao terreno do Vitória FC.

Na segunda ronda da prova rainha do futebol português participam 92 emblemas (16 da 2ª Liga, 20 da Liga 3, 38 do Campeonato de Portugal e 18 dos distritais).

Os 18 clubes da I Liga só entram na terceira eliminatória.