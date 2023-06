Tenistas do Clube Académico de Bragança arrecadam segundo lugar em Chaves

Inês Alves conseguiu a segunda posição em singulares seniores femininos. O mesmo resultado foi alcançado por André Costa em masculinos.

Em pares masculinos, André Costa contou com a parceria de Luís Pardi. Os dois brigantinos chegaram à final do torneio, terminando no segundo lugar.

Em prova estiveram ainda Maria João Afonso, Catarina Gomes e Maria Valente, também do Clube Académico de Bragança.

O Torneio Federado Seniores e +40 foi organizado pelo CT Chaves e contou com a participação do Clube Académico de Bragança, CT Chaves, CS Viana do Castelo, CS Nun´Álvares, CT Espinho, CCPA Douro, CT Guimarães e CT Porto.

Entretanto, o CAB prepara-se para participar no Campeonato Nacional de equipas em femininos +35. A prova começa amanhã e termina no próximo domingo, no Complexo Desportivo do Jamor.

Fotos de CAB