Terceira edição do Heat of the Mountain com data definida

A Associação TT Sem Limites já avançou a data da terceira edição do Heat of the Mountain.

A prova de trial está marcada para os dias 26, 27 e 28 de Abril de 2024, vai ser cronometrada por GPS e terá mais de cinco mil euros em prémios.

A edição desde ano realizou-se no passado fim-de-semana e levou a adrenalina do todo-o-terreno à pista de trial de São Pedro de Sarracenos, em Bragança. Participaram 28 equipas com vitória da Santerchips/Amturbocharger/Jot4x, de Alcobaça, na classe rainha, de Super Proto. A Euro/Quartelas 4x4 venceu em Proto, a Tuff 4x4) em extreme e a Reciclopeças em Promoção.