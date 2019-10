Terceira edição do Torneio de Voleibol de Bragança supera expectativas

O Clube Académico de Bragança afirma-se cada vez mais no voleibol feminino e a prova disso foi a terceira edição do torneio que, de sexta-feira a domingo, trouxe à cidade brigantina mais de 200 atletas de vários clubes portugueses e espanhóis.

Mas importante que a competição entre as várias equipas, a prova serviu de preparação ao CAB. “Há cinco anos começávamos a nossa época em Outubro e Novembro e não tínhamos realizado qualquer jogo de preparação. O nosso torneio serve para ver e jogar muito voleibol antes do início dos campeonatos”, disse Pedro Jacinto, técnico do Académico.

O torneio serviu ainda para captar atletas. “Outro aspecto importante é que houve muitas meninas que durante o torneio vieram perguntar como se podiam inscrever no clube”, acrescentou.

O número de praticantes de voleibol tem vindo a aumentar e Pedro Jacinto acredita que o futuro da modalidade em Bragança está garantido. “Temos uma excelente base de recrutamento no escalão de infantis, cerca de 20 atletas, e isso dá-nos uma boa margem de manobra. É verdade que o trabalho no dia-a-dia é mais complicado com um grande número de atletas mas as nossas aspirações são a longo prazo”.

No próximo mês de Novembro as equipas de voleibol feminino do CAB iniciam a nova temporada. O clube vai competir na Associação de Voleibol de Trás-os-Montes, que organiza pela primeira vez um campeonato regional de apuramento para o nacional, em minis, infantis, cadetes e juvenis.