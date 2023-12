Terra Natal e de Sonhos volta a criar um Dezembro mágico em Bragança

Luzes, cânticos de Natal, chocolate quente, carrosséis, rodas e baloiços… a magia está, oficialmente, de portas abertas em Bragança. A capital de distrito inaugurou, na sexta-feira, a Terra Natal e de Sonhos, que já vai na nona edição e que é, há já alguns anos, a grande forma de celebrar a quadra e de atrair gente à terra. Um mundo de magia que custa, à câmara, mais de 300 mil euros, sensivelmente o mesmo que no ano passado. A Praça Camões, como tem vindo a acontecer, acolhe as atrações. À pista de gelo junta-se, este ano, uma rampa de gelo natural, com 40 metros de comprimento. É essa a grande novidade e o que espera que atraia ainda mais gente àquele espaço. Mas, além disso, não falta, está claro, a casa do Pai Natal, o carrossel, a mini roda, o comboio infantil e os baloiços. As tasquinhas de Natal, como não podiam faltar, também se juntam à festa. A Terra Natal e de Sonhos foi inaugurada no primeiro dia deste mês e o presidente da câmara afirma que gente, anualmente, não tem faltado. “É bom que possamos proporcionar momentos de alegria. É uma iniciativa que temos vindo a organizar há algum tempo e tem vindo a ter cada vez mais pessoas, o que mostra que há uma sensibilidade maior para este tipo de iniciativas e também porque temos vindo a melhorar o evento”, esclareceu Hernâni Dias. E sobre a rampa… tem-se tentado, de facto, acrescentar novidades, mas “começa a ficar complicado” fazê-lo porque “o espaço é reduzido”. “Espero que, este ano, a rampa seja do agrado de todos”, vincou o autarca. Provavelmente, durante a época de Verão, a afluência de pessoas é grande, mas a Terra Natal e de Sonhos deverá ser o evento que, por si só, “chama mais gente a visitar Bragança durante esta altura”. Para que haja cada vez mais gente, a câmara tem apostado em divulgar e apresentar a iniciativa fora de portas, em Espanha. “Queremos promover a cidade, fazer com que seja cada vez mais conhecida e, ao mesmo tempo, ter aqui uma componente económica que nos parece extremamente relevante”, rematou ainda Hernâni Dias. Neste próximo feriado, sexta-feira, há Banca de Natal, na Praça da Sé, entre as 10h00 e 15h30. Depois há miniconcertos de Natal, pela Banda de Música de Pinela, nas ruas do Centro Histórico, bem como, às 16h00, a actuação da Banda dos Soldadinhos de Chumbo, na Praça Camões. Às 17h30 há Presépio ao Vivo, pelos utentes da APADI, na Praça da Sé. E até dia 7 de Janeiro, animação não falta no centro da cidade. No ano passado houve, em média, 783 pessoas que, por dia, se aventuraram na Pista de Gelo. Ou seja, mais 24,5% que na anterior edição. No total foram 30 527 patinadores. Houve mais de 110 mil pessoas a passar pela Praça Camões. E 73% dos turistas são oriundos de Espanha.