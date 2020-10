Teste inconclusivo/positivo à Covid-19 no Rebordelo adia jogo com o Varzim

A decisão foi tomada após a divulgação dos resultados dos testes à Covid-19. Segundo apurou o Nordeste há um resultado inconclusivo/positivo no plantel do Rebordelo, o que determinou o adiamento do jogo.

“A Federação Portuguesa de Futebol vem, por este meio, informar que, na sequência de resultados de testes laboratoriais ao SARS-CoV-2 a diversos agentes desportivos do ADC Rebordelo , decidiu, ao abrigo do número 6 do artigo 14.º do Regulamento da Taça de Portugal Placard, ponderado o risco para a saúde pública, e pela aplicação do Princípio da Precaução, proceder ao adiamento deste jogo, uma vez que existem datas disponíveis para o efeito”, lê-se no comunicado da Federação Portuguesa de Futebol.

O Rebordelo já fez saber que o atleta "que testou inconclusivo/positivo está sem sintomas e em isolamento" e que vai repetir o teste.

Entretanto já foi marcada uma nova data. O jogo foi reagendado para o dia 28 de Outubro.