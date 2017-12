Thomas e Nuno Pinto na Selecção Nacional Dragon Force

Thomas Antunes e Nuno Pinto, jovens jogadores de Moncorvo, representaram, no passado domingo, a Selecção Nacional Dragon Force, na Liga Costa Soares, em sub-9.

Trata-se de uma liga interna, organizada pelo Departamento de Formação do FC Porto, e realizada no Vitalis Park, na cidade do Porto.

Os jogadores convidados para esta liga integram as várias escolas da Dragon Force. A prova serve para observação e detecção de futuros talentos das equipas de formação do FCP.

Thomas Antunes e Nuno Pinto treinam e jogam pelo Grupo Desportivo de Moncorvo e representam ainda a Dragon Force de Moncorvo através de uma parceria que há entre o FCP Dragon Force e o Município de Torre de Moncorvo.