Tiago Rafael estreia-se no Autódromo Internacional do Algarve com um segundo lugar

Portimão recebeu, no fim-de-semana, a terceira ronda do Campeonato Nacional de Velocidade da Federação de Motociclismo de Portugal.

No Autódromo Internacional do Algarve realizaram-se duas corridas, onde Tiago Rafael, piloto da Motocruzeiro Racing Academy, competiu em 85 GP/Moto 4. Foi a estreia do brigantino naquele circuito.

No sábado, dia 8, Tiago Rafael começou por fazer P2 nos treinos cronometrados e conseguiu a mesma posição na corrida, o que lhe valeu um lugar no pódio.

No dia seguinte, o jovem piloto desceu uma posição nos treinos cronometrados, fez P3, mas na corrida conseguiu um bom arranque. No entanto, a meio da prova, numa altura em que seguia na segunda posição, e depois de já ter andado na liderança da corrida, Tiago Rafael foi obrigado a abandonar a pista devido a uma avaria mecânica. “Estamos muito contentes com a evolução. Chegámos a liderar a corrida. Estamos cada vez mais rápidos e consistentes”, referiu o piloto.

Para Tiago Rafael segue-se mais uma etapa do Mir Racing Finetwork Cup já no próximo fim-de-semana, dias 15 e 16, no Autódromo de Navarra em Espanha.