Tony Afonso deverá orientar a equipa até ao final da época

Tony Afonso está na lista de preferências para ocupar o cargo de técnico principal do Grupo Desportivo de Bragança, depois da saída de Tony da Silva.

O antigo avançado dos brigantinos, que iniciou a temporada como adjunto, orientou a equipa nas últimas duas jornadas – com uma vitória frente ao Merelinense (1-2) e uma derrota com o Vilaverdense (0-3) – e o facto de conhecer bem os cantos à casa deverá pesar na decisão dos responsáveis do GDB.

A direcção brigantina está empenhada em fechar este dossiê até ao final desta semana e oficializar o novo treinador.