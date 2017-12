Tony da Silva deixa Grupo Desportivo de Bragança

Tony da Silva chegou esta temporada o G.D.Bragança para manter o clube no Campeonato de Portugal, mas a tarefa revelou-se complicada já que o GDB está na zona de despromoção. Decorridas 12 jornadas o emblema canarinho é 13º com 11 pontos.

A saída do treinador acaba por não ser uma surpresa. Recordamos que Tony tinha colocado o lugar à disposição no final do jogo com o Fafe, em Setembro, um jogo que o Bragança perdeu por 0-2. Na altura foi o balneário que segurou o técnico.

Qanto ao sucessor de Tony deverá ser anunciado nos próximo dias e até lá são os adjuntos Tony Afonso e Pedrinha que vão preparar a equipa para o jogo com o Merelinense.