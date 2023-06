Torneio Crescer Jogando com fasquia elevada para 2024

Há muito que o Torneio Crescer Jogando é uma referência na zona norte do país. Este ano, participaram na 21.ª edição 1400 jovens atletas na iniciativa realizada pela Escola de Futebol Crescer, de Bragança, batendo o recorde de participantes de 2022. “Toda a gente reconhece que não é fácil chegar a estes números. Todos os anos melhoramos e aumentámos o número de atletas. Não há dúvidas que somos uma referência na zona norte”, frisou Francisco Rodrigues, presidente do clube brigantino.

A fasquia está elevada para o próximo ano e será difícil passar os 1400 participantes por falta de espaços. “É difícil devido às infra-estruturas que temos. Temos estes dois campos do IPB, o CEE e este ano o Estádio Municipal. Não é fácil encaixar os jogos com 1400 atletas. Precisamos de mais espaços, caso contrário será difícil passar este número”, explicou.

A Escola Hernâni Gonçalves, do Porto, participa desde a primeira edição, realizada em 2000. Rui Pacheco, responsável do emblema da Invicta, diz tratar-se de uma iniciativa de valor. “É preciso valorizar este tipo de organizações e os clubes que têm estas iniciativas. Os clubes como a Escola Crescer são os grandes impulsionadores do desenvolvimento do futebol, pois fazem-no de forma gratuita e estão a criar um espaço onde muita gente pode usufruir do jogo. É preciso dar valor a estes clubes porque há outros que não fazem nada e são valorizados pelo nome que têm”.

A 21.ª edição do Crescer contou com 90 equipas em representação de 30 clubes, num total de 1400 jovens atletas.

Na vertente competitiva, a ADCE Diogo Cão venceu em iniciados e juniores. Em juvenis, o troféu ficou em casa com vitória da Escola Crescer.

Nos escalões de petizes, traquinas, benjamins e infantis a vertente do torneio é lúdica sem registo de resultados. Realizaram-se 227 jogos nos dois dias de torneio.